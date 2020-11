Crecen las grietas en el apoyo de los republicanos a Trump

No obstante, varios aliados de Trump han empezado a dar señales de su incomodidad con la situación, y sus comentarios sobre la información de inteligencia fueron una señal implícita de que saben que los esfuerzos del presidente por dar la vuelta al resultado no surtirán efecto.

Esas declaraciones fueron una nueva muestra de que el partido de Trump sabe que ha perdido la Casa Blanca, pero no se atreve a desafiar abiertamente al presidente, en parte porque podría necesitar su ayuda para retener el control del Senado, cuya composición no se decidirá hasta enero.

