Crece un 47% la demanda de mantas y ropa de abrigo este invierno por la crisis energética y se duplica el precio de los edredones

“Las formas alternativas de calefacción están llamando el interés de los consumidores que quieren huir de los altos precios de los carburantes. Con todo, estos productos no escapan de la inflación y su precio no ha parado de aumentar lo que llevamos de año”, afirma Kike Aganzo , responsable de comunicación de idealo.es. “Para hacer una compra inteligente, incluso en tiempos de inflación, lo más importante es comparar precios y observar la evolución del coste de los productos”, aconseja.

You May Also Like