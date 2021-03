Crece la venta de paracetamol para mitigar los efectos secundarios de AstraZeneca: ¿es recomendable su uso?

Sin embargo, en la nueva actualización esta información no aparece. Carlos Fernández Moriano, de Consejo General de Colegios Farmacéuticos, explica que lo que recoge Sanidad es la pauta que se empleó en el ensayo clínico. “Pero en el documento más actualizado del Ministerio de Sanidad esa pauta no aparece precisamente para evitar que la población se lo tome a pie de la letra y haya ese riesgo de automedicación”, indica el experto.

¿Pero es así para todas las vacunas? La respuesta es no. En el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech y de Moderna -que, junto con AstraZeneca, son las que se están administrando de momento en España- se puede usar en un “tratamiento sintomático, con analgésicos y/o antipiréticos (como paracetamol) para tratar estos efectos”. Sin embargo, al no disponer las autoridades sanitarias, por el momento, de datos sobre el impacto de esta medicación sobre la respuesta inmune, “no se recomienda su uso profiláctico antes de la vacunación”.

