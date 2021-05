Crece la represión en Cuba: carta abierta de opositores a líderes mundiales por el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara

Lo realmente cierto es que la vida de Otero Alcántara corre grave peligro, no solo por los riesgos que entraña una prolongada huelga de hambre y de sed, sino también por el odio desmedido que profesa el régimen hacia quienes defienden los derechos humanos y se atreven a enfrentarlo con firmeza y valor mediante métodos de lucha no-violenta. Recordemos lo sucedido a Orlando Zapata Tamayo en 2010 y a Wilman Villar Mendoza en 2012. Ambos murieron en instalaciones médicas encontrándose en huelga de hambre, después de sufrir tratos crueles e inhumanos y condiciones de insalubridad en cárceles de la Isla. No olvidemos las dudosas circunstancias de las muertes de Oswaldo Payá Sardiñas y Laura Pollán Toledo, entre otros casos que pudiéramos citar.

Hoy, el líder del Movimiento San Isidro fue ingresado por la fuerza en un hospital de La Habana tras más de siete días de huelga de hambre y sed. El régimen no explicó cómo lo sacó de su casa ni en qué condiciones. Pasan las horas y no se sabe nada de él.

