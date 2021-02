Crece la indignación en Panamá ante la impunidad de abusos sexuales a menores

“El informe se presentó (a la Fiscalía) el lunes y no ha pasado absolutamente nada. Cuando se denuncia cualquier posible delito de violencia o abuso a menores mínimamente se dan medidas de protección, y tras cuatro días no hay celeridad”, añadió Chandler.

“Siguen allí y no les están dando medidas de protección. Salió un comunicado del Senniaf en el que dicen que han cerrado ocho albergues pero no especifican dónde están las criaturas” , apuntó la diputada.

El Estado no está “controlando” la situación y Cortizo se ha quedado corto al no anunciar destituciones de funcionarios de instituciones públicas a todas luces responsables, ya sea por acción u omisión, dijeron a Efe políticos y activistas de derechos humanos.

