Crece indignación por abuso policial en protestas; autoridades guardan silencio

La Prensa envió un cuestionario sobre el uso de la fuerza a Pino y a Miranda, pero al cierre de esta edición las respuestas no habían llegado. La Presidencia tampoco se pronunció sobre el particular, pero el reportero Velasco informó a este diario que ayer recibió una llamada de Fernán Molinos, director de Comunicación del Estado, para ofrecer disculpas y asegurarle que el Gobierno no apoya estas acciones.

