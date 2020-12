Crece el temor por el ‘vacunacionalismo’ y la exclusión de los países en desarrollo

Según la plataforma Vacuna del Pueblo –una alianza de las oenegés Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam– nueve de cada diez personas en los países pobres no recibirán la vacuna el próximo año, si los gobiernos de los países ricos y las grandes corporaciones farmacéuticas no toman medidas suficientes para garantizar la producción de dosis.

