Crece el enfado en Bruselas, que acusa a AstraZeneca de haberse 'borrado' de una reunión sobre el recorte de dosis

AstraZeneca está tensando la cuerda y aumentando el cabreo en la Comisión Europea. La farmacéutica no asistirá este miércoles a la reunión programada con funcionarios de la UE y no dará explicaciones sobre los recortes en el reparto de las dosis de su vacuna, cuya aprobación está prevista para el 29 de enero por parte de la EMA. El enfado en la Comisión es enorme, porque piden “explicaciones convincentes” que no llegan. La farmacéutica, minutos después, ha dicho que la reunión sigue “en pie” tal como estaba previsto. MÁS INFORMACIÓN

