Crear desde las aficiones y pasiones

Para algunas personas el emprendimiento es totalmente natural; para otras, es una gran incógnita. Christian Saavedra está en el primer grupo, colocándose diferentes sombreros en el proceso. En mayo, me invitó a un evento donde había jóvenes bailando en la calle y en lugares abiertos. Confieso que solo había podido ver algo así en películas y en algunos lugares que he visitado, y encontrarlo en Panamá me resultó muy emocionante.

You May Also Like