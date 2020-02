Crear cultura del pensamiento

Los programas desarrollados por el Meduca en el tema de comprensión no siempre llegan a todos los niveles. Por otra parte, los cursos que se ofertan en este tema en el período de Actualización Docente, son opcionales; no es un requisito, a pesar de que se necesita en cada actividad que se desarrolle en el aula, independientemente de la especialidad y nivel.

You May Also Like