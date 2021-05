Crean unos palillos chinos especiales para comer sin manchar tu consola o smartphone

Si hay un inconveniente de Snactiv es que aún no lo puedes encontrar en las tiendas. El producto se está dando a conocer a través de una campaña de financiación colectiva de Kickstarter que ya ha recaudado más del doble de su objetivo de financiación de 20.000 dólare s. La forma más barata de reservar uno es con una contribución de 19 dólares, aunque con 4 dólares adicionales también obtendrás un estuche de transporte , porque la oportunidad de comer podría surgir en cualquier momento y definitivamente quieres estar preparado, no vaya a ser que se manchen tus lindas y preciosas manos y tengas que emplear agua para limpiarte como el resto de los mortales.

