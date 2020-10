Crean una vacuna para prevenir cáncer de pulmón, intestino y páncreas

“Cuando usamos la vacuna como tratamiento, vimos que ralentizaba el crecimiento de tumores en ratones . Y cuando la usamos como una medida de prevención, vimos que no aparecían tumores durante un tiempo bastante largo y que, en muchos casos, no llegaban a aparecer nunca”, ha resumido Ambler.

En los ratones con tumores, el 65% de los tratados con la vacuna seguían vivos 75 días después, en comparación con el 15% de aquellos que no la habían recibido. Los animales tratados para inducirles tumores, el 40% de los vacunados seguían libres de tumores 150 días después, en comparación con solo el 5% de los no vacunados (un ratón). Al vacunar a los ratones, los investigadores hallaron que la aparición de tumores se veía retrasada de media 40 días.

