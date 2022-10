Crean una nariz biónica que permitiría recuperar el olfato a quienes lo perdieron por la COVID-19

Uno de los síntomas más repetidos en personas que han pasado la COVID-19 es la pérdida del olfato. Algunos que ya han superado la enfermedad, continúan arrastrando este síntoma y parece que no van a recuperar nunca este sentido. Unos investigadores de la Universidad de Virginia Commonwealth parece que han dado con la solución: una nariz biónica que puede restaurar as conexiones nerviosas de quienes han dejado de percibir los olores.

You May Also Like