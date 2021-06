Crean una mochila voladora con dos grandes hélices

Si bien puede parecer una idea excelente para utilizar como método de transporte, tiene algunas pegas. La primera de ellas y más obvia de todas es la seguridad. Estar al lado de dos hélices gigantes y extremadamente potentes no es del todo buena idea. Más aún si no hay ninguna malla de protección o elemento que proteja, por ejemplo, los brazos del piloto en caso de accidente o toque accidental.

Existen bastantes trajes voladores o jetpacks, pero la mayoría funcionan con combustible. La gran innovación del Copterpack (Además de verse muy diferente) es que funciona con baterías, por lo que no contamina. Otra ventaja que aporta, muy importante en este tipo de tecnología es que es bastante silencioso. Los trajes voladores con motores de combustible hacen mucho ruido, así que no se pueden usar en entornos urbanos.

