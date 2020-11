Crean una mascarilla que ‘mata’ al coronavirus con calor

Explican en el artículo que los investigadores llevan desde marzo inquiriendo en el sector de las mascarillas . Descubrieron que no existían mascarillas capaces de matar al virus por calentamiento : “Las máscaras que usamos ahora están diseñadas para capturar parte del virus . Ofrecen protección, pero nadie está pensando realmente en inactivar el virus y esterilizar el aire. Eso me sorprendió”, señala Strano.

La mascarilla se ha convertido en un elemento más de uso cotidiano para todos nosotros. No salimos de casa sin ella. Es nuestra primera arma de protección contra el coronavirus. Pero, ¿y si las mascarillas no sólo funcionaran como pared que la Covid no puede traspasar, sino que, además, inactivaran al virus?

