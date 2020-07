Crean una herramienta para proteger las fotos y engañar a los programas de reconocimiento facial

Investigadores estadounidenses del laboratorio SAND de la Universidad de Chicago han desarrollado una nueva herramienta capaz de modificar fotografías de manera imperceptible, para que no puedan ser utilizadas de una manera no deseada.

La tecnología altera los píxeles de las fotografías para que no puedan ser reconocidas por algoritmos, pero no tanto como para ser perceptible por el ojo humano.

You May Also Like