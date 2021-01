Crean un balón de fútbol que no hace falta inflar y desmontable

Si un componente del balón que no hace falta inflar se desprende, explican, la estructura entrelazada asegura que la pelota no se desmonte. Esto otorga a ‘My football kit’ un fácil mantenimiento además de eficiencia económica, ya que se restaura sólo reemplazando los componentes rotos, los cuales se pueden enviar por separado para su reparación o cambio.

Se ensambla con tres tipos distintos de componentes, lo que crea un balón de fútbol que, en lugar de depender de la presión del aire interno, hace uso de la elasticidad de su material de superficie para no perder el aire. Está compuesto de polipropileno reciclado y resina EVA. Materiales, ambos, que no dañan los pies descalzos. Parece que Nendo sigue pensando en esos pequeños que no tienen botas que protejan sus pies .

Sean cracks o no, el objetivo de Nendo, afirman, es “popularizar el deporte y aumentar el número de jugadores” . En definitiva, que una barrera tan cruel, triste y real como es la de que haya muchísimas familias que ni siquiera pueden permitirse un balón de fútbol sea soslayada. Para eso han creado en Nendo el balón que no hace falta inflar.

Explican en Nendo que lo que les ha llevado a crear este balón que no hace falta inflar es que hay niños y niñas en el mundo que no pueden permitirse ni siquiera el mínimo mantenimiento que precisa una pelota normal, es decir, una bomba para hincharlo. Y tienen razón.

You May Also Like