¿Crean riqueza los desastres? | La Prensa Panamá

El hecho de que Japón tenga una enorme cantidad de capital disponible que será utilizado en la reconstrucción, lo que aumentará la “producción” de ese año y por tanto la estadística PIB, no debe esconder que ello implica destinar ahorro para reponer cosas que ya se tenían (líneas de tren, casas, centros de distribución, barcos, etc.).

Este es el caso de Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos bajo Clinton, ex asesor de Obama y profesor en Harvard, quien llegó a decir en una entrevista luego del terremoto que “ello podría significar incrementos en el PIB en la medida que empiece la reconstrucción. Y que en el período posterior al terremoto de Kobe, Japón ganó cierta fortaleza económica”.

