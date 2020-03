Crean red nacional para diagnosticar el Covid-19

El infectólogo no descartó que las clases se tengan que suspender por el menos tres meses, además de cerrar cualquier sitio que se preste para aglomeraciones, incluyendo discotecas, casinos, etc. “Hay que asumir que los empresas tendrán pérdidas económicas importantes, pero la salud vale muchísimo más”, comentó.

No obstante, Sucre sostuvo que hay otros países que no acataron las recomendaciones sanitarias indicadas y ahora presentan un alto número de casos. Un ejemplo es Italia, donde ayer habían más 17 mil 660 casos y 2 mil 547 muertes.

