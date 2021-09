Crean directorio digital para emprendedores

De acuerdo con Domínguez, no hay límite de emprendimientos, es decir, un usuario puede subir varios avisos si cuenta con distintos negocios. Al subir el anuncio, se realizará una revisión previa en un lapso de 24 horas (puede ser menor) para verificar que se cumple con los términos y condiciones, donde se contempla, entre otros detalles, la prohibición de la publicación de anuncios que contengan cualquier tipo de armas de fuego, anuncios de sustancias no permitidas, de productos robados, de animales, de acciones, bonos, valores y artículos financieros o servicios de masajes, citas, trabajos sexuales o acompañantes con connotación sexual, entre otras prohibiciones.

