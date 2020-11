Crean cuentas falsas para insultar a Delyanne Arjona

Delyanne Arjona elige sus batallas y aunque la insulten ella vive feliz, es por ello que empezó noviembre con pie derecho, amando a su patria, con 300 mil seguidores y con una fotografía que sí se parece a “La Bruja del 71”, pero con mucho más estilo.

Y es que la chef colgó esa imagen en su cuenta de Instagram para agradecerle a Panamá y a la misma vez para confesar que “tengo el corazón hinchado de tanto amor. Y sigo con más ganas de echar para adelante y compartirles mi vida, mis ocurrencias y las de mi Familia”. Pero, más allá de su intención, la gente, como siempre, empezó a criticar que se parecía mucho a Doña Clotilde de El Chavo del Ocho.

Sin embargo, a pesar de las críticas u opiniones, Delyanne amó su foto. “Me parece hermosa, artística. Y sí se parece a la bruja del 71 pero con estilo. Más bella y más joven. Y por supuesto, menos bruja, ja, ja, ja.”, le comentó a día a día.

Nada le robará la calma

Este año ha sido difícil para todos, pero para Delyanne ha sido un año de muchos cambios, de aprendizaje, de lágrimas; pero al final de cuentas, sigue siendo una mujer feliz, agradecida y con mucha salud.

“Mi vida ha cambiado mucho, y no te digo que ha sido fácil, hay muchas lágrimas de por medio… pero hoy 1 de noviembre me siento feliz. Me siento bendecida por tener a mi familia con salud, por tener trabajo, porque aún en medio de la tristeza supe reír, porque aunque me llamen payasa, y creen cuentas falsas para insultarme sigo de pie”.

La presentadora es de las que piensa que se deben escoger las batallas. “La vida no es fácil, pero como siempre me ha dicho mi amiga y comadre Karen Chalmers: hay que saber escoger sus batallas. Y la verdad que ya no batallo con aquella gente que no tiene nada bueno que decir… es más, me gusta. Porque sea bueno o malo, hablan de ti y eso es pasión; crear pasión en las personas siempre es bueno”, recalcó.