Crean comisión para analizar desgravación del TPC entre EE.UU. y Panamá

César Cruz, productor arroz de Darién y presidente de la Asociación de Productores de Arroz y otros granos en el sector de Panamá Este, manifestó que este rubro, uno de los platos favoritos del panameño, empieza a desgravarse el próximo año, abriendo paso a las importaciones, lo que perjudicaría a los productores y los sacaría del mercado. El ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez dijo que en la mesa agropecuaria no se va a incluir o excluir rubros, sino a evaluar el comportamiento en general de la ejecución del tratado durante los años que ya tiene de vigencia, a fin de determinar si se requieren o no hacer ajustes. Mientras que Valderrama señaló que desde que asumió este Gobierno, uno de sus objetivos ha sido fortalecer el agro, creando oportunidades para este sector.

