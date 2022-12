Crawford habla tras la firma de Correa de Gigantes

Los Gigantes de San Francisco sorprendieron a todos al firmar a Carlos Correa a un supercontrato de $350 millones por las siguientes 13 temporadas, siendo el más grande de la historia de la franquicia. Sin embargo, aunque es un movimiento osado y con miras a mejorar el roster, el principal afectado por el movimiento es el último ícono de la franquicia, Brandon Crawford.

Crawford ha jugado exclusivamente en el shortstop durante toda su carrera, pero a pesar de su jerarquía como el gran veterano del equipo, su lugar en el SS está en riesgo y habló con Andrew Baggarly de The Athletic via mensajes de texto, donde admite que por primera vez está considerando jugar en otra posición para hacerle espacio a la flamante nueva firma.

Con la firma de un jugador tan bueno como Carlos, sin duda nuestro equipo mejora. Ha sido uno de los mejores de la liga por años y obviamente emociona tener a alguien de su calibre en SF. Con eso dicho, el es un shortstop y desde su firma el otro día, me han comunicado que esa es la posición donde estará, así que eso me pone en una situación muy diferente a cualquiera que me he enfrentado en mi carrera profesional.