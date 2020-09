CPJ monitorea ataques a la libertad de prensa en Panamá

Natalie Southwick , coordinadora regional del programa para centro y suramérica, explica que el caso de Panamá a pesar de no ser el único, sí tiene características peculiares. “Lo descarado que ha sido el uso de la justicia para intimidar medios y periodistas y en particular cómo expresidentes han usado este mecanismo como modus operandi es preocupante”, dijo Southwick en conversación con La Prensa .

You May Also Like