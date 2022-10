“Coyoteros” ecuatorianos publicitan rutas para llegar ilegalmente a Estados Unidos a través de TikTok

La migración irregular no es un problema nuevo. Al contrario, esta sucede por diversos motivos, pero principalmente para buscar oportunidades que el país no brinda.

Los coyoteros también instruyen a los migrantes para que mientan sobre su nacionalidad o para que eviten contactar a las autoridades ecuatorianas en el extranjero. Frente a esto, Hurtado explicó que cuando un migrante es detenido por las autoridades de un país distinto al Ecuador, la situación del viajero es competencia de dicho país y la Cancillería ecuatoriana, a través de sus cuerpos diplomáticos, solo puede intervenir para brindar atención médica, identificar a las personas, cerciorarse de que sus derechos no hayan sido vulnerados y para documentarlos, pues muchos no tienen su cédula o pasaporte con ellos.

You May Also Like