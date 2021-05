Covidiotez | La Prensa Panamá

Y si encima, hay covidiotas que llegan a proponer todo esto desde puestos de influencia, los resultados son catastróficos. Si no me creen, pregunten en Brasil o Estados Unidos el resultado de que sus dos covidiotas impulsaran el uso de medicamentos sin evidencia, y se negaran a cumplir con lo que todos los grupos de expertos en el mundo consideraban necesario para mitigar los efectos de la pandemia: distanciamiento físico, confinamiento cuando aumenta el número de casos y uso constante de mascarillas.

Habitualmente, son personas que no tienen la menor idea de cómo se transmiten los virus o las enfermedades, pero que creen que por leer dos páginas de Google o buscar cualquier información en revistas médicas que no tienen la menor idea de como interpretar, pueden andar sacando conclusiones equivocadas.

Entre estas palabras se destacan algunas como “coronaplauso”, definido como “aplauso sincronizado de la población para agradecer la labor de los trabajadores esenciales durante la pandemia del coronavirus”. O “coronabebé”, que es “el bebé nacido durante la pandemia”. O “covidfobia: el miedo patológico al Covid”. “Covidcidio: exterminio de multitud de personas causado por la pandemia de Covid, y que se relaciona a decisiones irresponsables”. O incluso la “coronacompra”, que corresponde a la compra realizada durante la pandemia del coronavirus, generalmente con sobreprecio (no sé por qué ésta me suena familiar). Para cada una de estas palabras, el diccionario histórico explica en detalle cuándo y dónde fue utilizada, para así conocer su historia y lexicología.

