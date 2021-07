COVID-19, un año y medio después. Lo que hemos aprendido.

Al respecto del contenido de la Jornada, nos habla el Director Médico del Hospital, Dr. Ariel Saldaña. “Una de las facetas que estamos abordando en esta edición de la Jornada Científica son las secuelas psicológicas de todos los que hemos vivido esta pandemia. Y es que las cuarentenas, los toques de queda, los cercos sanitarios, el no poder abrazar o besar a seres queridos, el saber que algún ser querido o conocido ha fallecido y no se ha podido despedir como uno quisiera, son solo algunos de los factores que afectan la psiquis del individuo. Tema de mucho interés que se presentará en la jornada”.

You May Also Like