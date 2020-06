¿COVID-19 sólo puede afectarte una vez?

“Lo que no sabemos sobre este virus específico es si cambiaría lo suficiente como para que careciéramos de cualquier protección”, observó Javaid. “Si no cambia, estaremos protegidos durante el periodo que nuestros anticuerpos persistan en nuestros cuerpos. Si cambia de forma sustancial, podríamos estar sujetos a la reinfección y a una enfermedad grave, aunque las probabilidades de esta situación son sustancialmente más bajas”.

You May Also Like