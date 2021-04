Covid-19: Siete gobiernos rechazan desclasificar contratos para vacunas por más de $3.747 millones

El pasado 2 de marzo, Venezuela, además, recibió una donación de China: 500 mil biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por el Beijing Institute of Biological Products. Los detalles del convenio sobre este medicamento —cuyos resultados de la fase III de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas— también permanecen bajo reserva.

No obstante, a fin de conocer los contratos, cantidades de dosis y condiciones para acceder a las vacunas contra la Covid-19, la alianza “Vigila la pandemia” envió el pasado 5 de abril dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. No hubo respuesta.

