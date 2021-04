COVID-19: secuelas cerebrales en 1 de 3 sobrevivientes

Uno de cada tres sobrevivientes al COVID-19 puede experimentar “enfermedades cerebrales” dentro de los seis meses posteriores a padecer la enfermedad, según afirma un estudio publicado este martes por la prestigiosa revista The Lancet Psychiatry.

Para obtener esta preocupante estadística en tiempos de COVID-19, los expertos a cargo de la investigación utilizaron “datos obtenidos de la red de historias clínicas electrónicas TriNetX (con más de 81 millones de pacientes)”, de acuerdo al correspondiente informe.

No obstante, en el comienzo del informe los investigadores advierten: “Se han informado secuelas neurológicas y psiquiátricas de COVID-19, pero se necesitan más datos para evaluar adecuadamente los efectos de COVID-19 en la salud cerebral”.

“Nuestros resultados indican que las enfermedades cerebrales y los trastornos psiquiátricos son más comunes después del covid-19 que después de la gripe u otras infecciones respiratorias, incluso cuando los pacientes se comparan por otros factores de riesgo. Ahora necesitamos ver qué sucede después de los seis meses”, detalló Maxime Taquet, investigador clínico académico en psiquiatría de la Universidad de Oxford y coautor del nuevo estudio, según consigna la CNN.

El estudio publicado por The Lancet detalla que para llevar a cabo citada la investigación, los expertos utilizaron casos de pacientes recuperados de COVID-19, personas con el alta médica tras padecer gripe (Influenza) y una tercer grupo que comprendía otras enfermedades respiratorias en el mismo periodo de tiempo.

“Nuestra cohorte primaria estuvo compuesta por pacientes que tenían un diagnóstico de COVID-19; una cohorte de control emparejada incluyó pacientes diagnosticados con influenza y la otra cohorte de control emparejada incluyó pacientes diagnosticados con cualquier infección del tracto respiratorio, incluida la influenza, en el mismo período”, explica el documento.

Específicamente, el estudio señala que un 34% de los sobrevivientes de COVID-19 recibieron un diagnóstico de una afección neurológica o psicológica dentro de los seis meses posteriores a la infección.

En la misma línea, los investigadores destacan que, aunque los efectos neurológicos son más graves en los pacientes hospitalizados, también se manifiestan en aquellos que solo fueron tratados de forma ambulatoria.

Al respecto de esta conclusión, el Dr. Taquet expresó: “Esa tasa aumentó progresivamente a medida que aumentaba la gravedad de la enfermedad por COVID-19. Si observamos a los pacientes que fueron hospitalizados, esa tasa aumentó al 39%”.

