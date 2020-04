COVID-19 no detiene a los delincuentes en la provincia de Chiriquí

Pese a la pandemia del COVID-19 y la cuarentena decretada por el Gobierno, a los delincuentes no les da temor y no los detiene para cometer sus fechorías, pero la Policía Nacional logró la aprehensión de un sujeto que se había introducido al colegio Félix Olivares Contreras, quien saltaba la cerca del plantel con una mochila en la cual cargaba alimentos destinados para los estudiantes y muy cerca de él, se ubicó una estufa con el tanque de gas.

You May Also Like