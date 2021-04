Covid-19: Los ciudadanos de Estados Unidos vacunados podrán viajar por el país sin hacerse pruebas ni cuarentena | Sociedad

Estas nuevas recomendaciones, que no alteran las directrices para los que aún no se han vacunado o declinan hacerlo, se suman a las emitidas por las autoridades sanitarias federales a principios de marzo, acerca de reuniones sociales y con no convivientes, que eliminaban la obligatoriedad de la mascarilla en algunos casos.

Las personas que hayan recibido las dos dosis de las vacunas de Pzifer y Moderna, o la única dosis de la de Johnson & Johnson —las tres que se administran en el país—, podrán viajar sin que ello suponga un riesgo para su salud y no tendrán que guardar cuarentena al regresar a sus lugares de origen, siempre y cuando no existan disposiciones específicas de los Estados o los condados que lo exijan. Los inmunizados tampoco deberán realizarse una prueba de coronavirus antes de viajar a otro país, salvo que se solicite en destino.

Esta nueva directriz de los CDC se produce en un momento en que los viajes, sobre todo los interiores, se han recuperado con fuerza por el impulso de las vacaciones de primavera y los días festivos de Semana Santa. Sin embargo, debido al incremento de los casos, los CDC han matizado que no animan a los estadounidenses a viajar libremente; al contrario, recomiendan no hacerlo salvo que sea indispensable.

