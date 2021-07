Covid-19: Los Ángeles decreta nuevamente la mascarilla obligatoria ante el aumento de los contagios | Sociedad

California vive un repunte que ya afecta a otras entidades del país. Los condados de Orange, San Diego y San Bernardino están en alerta porque llevan siete días registrando un aumento constante de casos. Orange, por ejemplo, ha pasado de un promedio de 48 casos diarios a uno de 150. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) considera que estas regiones están viviendo un nivel “sustancial” de transmisión comunitaria, el segundo nivel de los cuatro que tiene la oficina presidida por Anthony Fauci. El Estado ha registrado un aumento de 175% de los contagios en la última semana en comparación a la inmediata anterior. Davis ha pedido a quienes no se han vacunado no viajar a los Estados de Nevada, Florida, Arkansas, Misuri y Louisiana por los altos niveles de contagio.

El condado de Los Ángeles, el más poblado en todo Estados Unidos, exigirá nuevamente la mascarilla en interiores desde la medianoche de este sábado y sin importar si han sido o no vacunados contra la covid-19. La medida ha sido anunciada la mañana de este jueves por las autoridades de la ciudad ante el imparable avance del coronavirus, especialmente la variante delta. La decisión se había anunciado a forma de sugerencia hace dos semanas pero se hace obligatoria ahora, después de seis días en los que se han reportado diariamente más de 1.000 casos nuevos de infecciones, algo que no había sucedido desde marzo. “Es un momento para que todos nos pongamos manos a la obra. Tenemos importantes niveles de transmisión comunitaria”, ha dicho Muntu Davis, el médico encargado de la gestión en la urbe de 10 millones de habitantes.

