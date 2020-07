Covid-19 llevó a la quiebra al 20 por ciento de los restaurantes en Panamá

“Lamentablemente, no existe fecha aún para su reactivación y los protocolos a ser impuestos para la reapertura de las empresas, probablemente esto ocasionará que muchas no lo hagan”.

Indicó que con este servicio, solo pueden pagar planilla y algunas cuentas, porque no están pagando otros servicios básicos, pero cuando tengan que asumir estos pagos, no va a funcionar.”Hay mucha desesperación en el sector”.

Actualmente los restaurantes mantienen entre 4 u 8 personas laborando por el delivery y no pueden llamar a más personal porque no se ajusta a la demanda.

Restaurantes a nivel nacional empiezan a cerrar definitivamente debido a que no pudieron evitar la quiebra financiera, tras permanecer cerrados más de 4 meses por el estado de emergencia decretado por el coronavirus. Otros aún resisten con alternativas de alivio como las ventas por deliverys, pero ello no es suficiente y exigen la pronta reapertura del sector.

