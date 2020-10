Covid-19 le ha costado $2,100 millones al turismo

Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), indicó que una encuesta realizada por el gremio arrojó que el 68% de los centros de hospedaje no abrirán el 12 de octubre, mientras que un 26% lo hará a partir d enero de 2021, ya que primero debe generarse la demanda para poder abrir, y no es hasta ese mismo día que el Aeropuerto Internacional de Tocumen comenzará a recibir vuelos internacionales.

