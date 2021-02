Covid-19: Las dos vacunas cubanas contra la covid-19 entran en la recta final de los ensayos clínicos | Sociedad

No oculta que el reto es grande, cuando en la calle escasean los medicamentos de cualquier tipo y los artículos de primera necesidad -el PIB cayó un 11% en 2020 debido a la pandemia-. Los recursos dedicados a la investigación también han caído, pero los males se suplen por la existencia de un verdadero “sistema científico integrado”, asegura el director de Centro de Neurociencias de Cuba, Mitchell Valdés. “Estamos hablando de más de treinta instituciones científicas que cooperan estrechamente entre ellas y no están compitiendo, y que funcionan perfectamente coordinadas con el sistema de salud”, dice.

