“COVID-19. La Fotografía más Grande”

Los trabajadores de cuidado de Florida luchan para proteger a los ANCIANOS. Ningún lugar parece seguro para Florida. Elonda English, ni siquiera con su auto. Justo después del amanecer de un miércoles reciente, ella emigró de un TURNO de NOCHE, en el Centro de Salud y Rehabilitación, Lake Mary, un hogar de ancianos a unos 30 minutos al Norte de Orlando, con una MASCARILLA Quirúrgica y un Escudo Facial empañado por condensación. En estacionamiento rodeado de robles con ondulante musgo, ella sacó lo que ella llama Bahía COVID, metió un arsenal de desinfectantes, del baúl de su Kia Forte plateado. Después de quitarse las zapatillas y rociarlos con desinfectante se empañó los pies, las sandalias y su cuerpo aún coagulado. (¿ven lectores lo que pasan muchas de las enfermeras, y además de no recibir su salario con tiempo, no tienen los implementos necesarios para su protección contra el Covid-19?),vestido y se subió a su auto; y quitarse la mascarilla, saludando a otras enfermeras enmascaradas, llegando para el turno de día.

