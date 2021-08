Covid-19: Gobernación y Minsa aclaran que no se está haciendo vacunación por barrido en Colón

Dale respondió así a los residentes de Buena Vista que cerraron ayer la vía Transístmica , argumentando que no se les estaba vacunando, a pesar de que estaban formando filas desde las 3:00 a.m. en el centro de salud de este corregimiento.

En ese sentido explicó que, si se envían 500 vacunas para cada centro y en este se vacunan 100, “esas vacunas no se van a devolver a Panamá, por eso se está vacunando al que está en fila, pero eso no es un barrido”.

