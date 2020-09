Covid-19: es poco posible encontrar el caso cero

El paciente aún no sabe dónde pudo haber adquirido el virus, ya que no había estado en contacto cercano con el director o compañeros de trabajo durante la semana de organización escolar.

Es poco probable que Panamá identifique cuál fue el caso cero en la epidemia de Covid-19, cuyo primer contagio fue reportado el 9 de marzo. La incógnita no podrá ser desvelada debido a que las autoridades no iniciaron las labores de vigilancia por el SARS-CoV-2 a tiempo, y el país tampoco estaba preparado para realizar el diagnóstico de la enfermedad en los hospitales y clínicas.

You May Also Like