COVID-19, donantes y personal de salud: ¿Qué reveló un estudio hecho en Panamá y Colón?

A tener en cuenta que la seroprevalencia es un estudio para conocer la cantidad de gente que se ha infectado y ha desarrollado anticuerpos contra una enfermedad. En ocasiones muchos pacientes no son detectados por el sistema sanitario porque no se les ha hecho la prueba. Puede incluir a enfermos leves que no ingresaron al hospital o casos asintomáticos que nunca llegaron a consultar a un médico.

