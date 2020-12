Covid-19 desafía al país; situación crítica en UCI

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció ayer que desde el 4 de diciembre aplicará en Panamá Oeste toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., y ley seca de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.; y subrayó que eliminarán el bono solidario a quienes violen esta disposición.

