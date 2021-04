Covid-19: Biden anuncia que todos los adultos podrán pedir cita para vacunarse a partir del 19 de abril | Internacional

A su vez, la Casa Blanca descartaba este martes la imposición de cualquier forma de pasaporte sanitario de vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos, pero dijo que las empresas privadas eran libres de explorar la idea. “El Gobierno no apoya ni apoyará ahora un sistema que requiera que los estadounidenses porten una credencial. No habrá una base de datos federal de vacunas ni un mandato federal que requiera que todos obtengan una única credencial de vacunación”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Biden mantuvo durante todo su discurso la cautela al afirmar que “hasta que la vacuna no esté disponible en todo el mundo y acabemos con el virus mutando en otros países no estaremos completamente a salvo”. El presidente estadounidense ha pisado fuerte el acelerador desde que colocó de forma prioritaria la vacunación de los ciudadanos en el centro de su agenda.

