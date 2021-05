Cotizaciones, IRPF, patrimonio… las subidas de impuestos que el Gobierno propone a Bruselas en los próximos años

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno, condición sine qua non para recibir 79.529 millones de euros en subvenciones hasta 2023 , no entra en el detalle de cómo quedarán los incrementos impositivos, pero apunta a algunos de los tributos que cambiarán, afectando a todos los contribuyentes en mayor o menor medida. Entre los tributos que se modificarán para recaudar más están los que gravan la riqueza y los impuestos relacionados con la posesión de vehículos, como el de matriculación y circulación.

