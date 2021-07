costará 62,60 euros de media

Aunque las renovables y la hidráulica, que no soportan costes de gas ni CO2, están aproximando precios a los ciclos e, incluso, en las horas que ellas marcan el precio éste no desciende significativamente, lo que cuestiona el actual diseño del mercado sobre cuyo modelo la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a la CE que se reflexione.

You May Also Like