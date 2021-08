Costa Rica y El Salvador empatan 0-0 en partido de preparación para la eliminatoria mundialista

Con este resultado, Costa Rica llegó a ocho partidos de no perder ante su rival de turno y la última vez que El Salvador ganó fue en el 2009, en un choque válido para la eliminatoria mundialista del 2010. El marcador fue 1-0 y fue determinante para que los costarricenses quedaran fuera de la Copa del Mundo en Sudáfrica, la única a la que no asistieron desde 1998.

Para el complemento Costa Rica salió con más hambre de sacudir la red e intensificó su producción en ataque. No obstante, se fue quedando sin gasolina y las múltiples variantes realizadas no le resultaron efecto.

