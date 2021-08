Costa Rica superó el 50% de población parcialmente inmunizada contra Covid-19

De acuerdo con cifras de la organización Our World in Data , Costa Rica es el sexto país de Latinoamérica con mayor porcentaje de vacunación de al menos una dosis, después de Uruguay (73.84%), Chile (72.25%) Argentina (55.24%), República Dominicana (51.05%) y Ecuador (50.36%). En Centroamérica es líder, seguido de Panamá y El Salvador, con 44%.

