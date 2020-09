Costa Rica negocia acuerdo con el FMI

Para agravar la situación, el desempleo se disparó de 12% de enero a marzo, a 24.4% en el trimestre de mayo a julio. Lo fundamental es conservar la estabilidad del país, que el ajuste no impacte a la gente más pobre, que no se comprometan instituciones que son centrales para el desarrollo. Pero al mismo tiempo, aquello que se puede hacer mejor, más eficiente, que se haga, dijo sobre la propuesta oficial el presidente Carlos Alvarado.

You May Also Like