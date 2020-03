Costa Rica finalmente suspende el fútbol antes de arrancar la J16

Buenas gente un abrazo Sİ aunque en estos tiempos no se pueda,quiero dar mi opinion muy personal y como Capitan quiero decirles que NO ENTIENDO COMO ACA COSTA RICA TOMAN MEDIDAS EXTREMAS👌🏽🙌Y A NOSOTROS LOS JUGADORES NOS HACEN JUGAR 😡😤 OSEA ENSERIO @UnafutOficial @fedefutbolcrc pic.twitter.com/0vkhwV9624

You May Also Like