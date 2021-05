Costa Rica, entre una trágica ola pandémica y la bonanza de la vacunación

“Definitivamente noté el avance de esta ola. Ver los salones llenos, escuchar cuando los enfermeros decían ‘no hay campo, no hay camas, no hay nada’, fue alarmante, porque yo estaba crítico y solo pensé: ¿ahora qué va a pasar conmigo?”, contó.

“Tuvimos la dicha de tener acceso a una cama, pero cuando salimos, había gente muy complicada esperando afuera por atención. Y uno sabe lo que están sintiendo y es duro. Hubo un par de días de los que no me acuerdo, solamente que amanecí amarrado”, detalla Édgar, de 59 años.

En el Hospital San Juan de Dios de Costa Rica, Édgar Chacón cruzaba los dedos para que su cuadro de la Covid-19 no se agravara. Si tenía que pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), probablemente no habría espacio para él.

