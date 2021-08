Costa Rica concede refugio a periodista cubana impedida de volver a la isla

“En un solo día, las cosas cambiaron muchísimo y esta gesta ya no hay quien la detenga; ya no hay vuelta atrás”, consideró.

“Costa Rica me permite tener un espacio al cual pertenecer y desarrollarme y por ese gesto voy a estar en deuda siempre. Pero también siento nostalgia, la siento desde hace casi cinco años, que no puedo abrazar a mi familia por culpa de la dictadura cubana”, dijo la joven de 23 años a la AFP.

You May Also Like